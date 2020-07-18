Kütahya´da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı (3)



ORMANLIK ALANDA ÇATIŞMA SONUNDA YAKALANDI

Kütahya´da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için jandarma ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede saldırganın Gürkan K. (28) olduğu saptandı. Şüpheliyi yakalamak için alarma geçen ekipler, ilçenin giriş-çıkışlarında tüm araçları kontrol etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Gürkan K.´nin Tavşanlı-Harmancık Karayolu Köprücek köyü mevkisindeki ormanlık alanda olduğunu saptadı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekiplerin "Teslim ol" çağrılarına Gürkan K., pompalı tüfekle ateş açarak, karşılık verdi.

Kısa süreli çatışma sonunda Gürkan K., kalçasından yaralı halde yakalanarak, gözaltına alındı.

Gürkan K. sağlık kontrolünün ardından ifade işlemi için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çelik yelek giydirildiği görülen şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı, bir süre önce gözaltına alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise Gürkan K.´nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 12 el ateş ettiği tespit edildi.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

2020-07-18 17:25:52



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