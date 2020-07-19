Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı (4)



'ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM'

Kütahya´da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda polis ile jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Gürkan K. ilk ifadesini verdi. Alkollü olduğunu öne süren ve olayı hatırlamadığını belirten Gürkan K.'nın, "Çok fazla alkol almıştım, sağı solu dağıtmışım. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Gürkan K.'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ORMANDA YAKALANDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Gürkan K.'nın saklandığı ormanda yakalandığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin pompalı tüfekle birlikte yakaladığı Gürkan K.´nın ekipler eşliğinde araca götürüldüğü görülüyor.

VALİLİK: TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı duyuruda olayda terör şüphesi olmadığını açıklayıp, adli sürecin devam ettiğini ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

2020-07-19 00:03:10



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