Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına tüfekle ateş eden zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saldırı sonrası polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu ormanlık alanda yakalanan 28 yaşındaki G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlının olay esnasında alkollü olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen G.K., bina tüfekle 12 el ateş ederek kaçmış, daha sonra güvenlik yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.