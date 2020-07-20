Emet pazarına tüm ilçe esnafları gelebilecek

Kütahya'nın Emet ilçesinde salı günleri kurulan pazara, 3 ay aradan sonra çevre ilçe esnaflarınında bu haftadan itibaren gelebileceği açıklandı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd19) önlemleri kapsamında uzun süredir Hisarcık ilçesi esnafları harici pazarcı alınmıyordu. Bu haftadan itibaren çevre il ve ilçelerden esnafların gelmesine izin verilecektir. Pazar girişinde ve pazar alanında gerekli tetbirlerin Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Emet Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.

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