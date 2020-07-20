Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahya’da gönüllü gençlerden oluşan ve kendilerine, "Doğa Bekçileri" adını veren grup, Kütahya’da mesire yeri ve piknik alanlarındaki çöpleri temizliyor.

"Doğa Bekçileri” gurubu adına konuşan Ali Şen, “Ortada çöp varsa bu hepimizin ayıbıdır. Bizler hafta sonlarında güzel vakit geçirebilmek için doğa güzelliği ile gözlerimizi kamaştıran mekanlara akın ediyoruz. Güzel etkinliklerin ardından geriye maalesef uluorta etrafa atılan çuvallarca çöp kalıyor. Bunun üzerine Kütahya’mızda gönüllü gençlerden oluşan "Doğa Bekçileri" grubunu kurduk. Mesire yeri ve piknik alanlarını çöplerden arındırmaya yemin etmiş elemanlarımız Kütahya’da mesire yeri ve piknik alanlarındaki çöpleri temizlemektedirler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Porsuk Çayı etrafındaki çöpleri temizledik. Herkesi bugün yaşam Parkında gerçekleştireceğimiz etkinliğe katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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