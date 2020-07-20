Trafik kazasında yaralanan köpeğin ayağına platin takıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan köpeğin ayağına ameliyatla platin takıldı.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, bir arabanın çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeğini veterinerin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı ilçesindeki kliniğe götürdü. Ekiplere burada yapılan incelemede köpeğin ameliyat olması gerektiği belirtildi. Tavşanlı Yıldız Veterinerlik Hekimi Hayrettin Yıldız tarafından başarılı bir ameliyat ile köpeğin kırılan sağ bacağına platin takıldı.

Sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için amirliklerince gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, ”Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ın talimatları doğrultusunda sokak hayvanlarımız için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ameliyat edilen köpeğimiz trafik kazasında ayağından yaralanmıştı. İlçemizdeki veterinerlerimizde köpeğin ilk muayenesinin yapılmasının ardından Tavşanlı ilçemizde özel bir veteriner kliniğinde filmlerini çektirdik. Yapılan muayene ve çekilen filmler sonucu Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız platin takılması gerektiğini ifade etti. Bizler de sokak hayvanımızı ameliyat ettirerek platini taktırdık. Tedavi süreci devam eden köpeğimiz, iyileştikten sonra doğal ortamına geri bırakılacak" dedi.

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