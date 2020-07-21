Vali Ali Çelik: "Aizanoi’yi bir an önce canlandırmalıyız"

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cebeci ile yönetim kurulu üyeleri Dr. Murat Yıldız, Ayten Cebeci ve Aykut Topal, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden Cebeci, derneğin çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Aizanoi Antik Kenti’nin önemine değinen ve çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Vali Çelik, “Yıl sonuna kadar planlanan çalışma takvimi işliyor. Aizanoi’yi bir an önce canlandırmalıyız” dedi.

Kütahya’nın tanıtımına ilişkin düşünce ve projelerin kendisiyle paylaşılmasından mutluluk duyacağını belirten Vali Çelik, “Kütahya için koordine etmemiz ve desteklememiz gereken ne varsa imkanlar dahilinde elimizden geleni yaparız” şeklinde konuştu.

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