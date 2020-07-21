Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz ve Şaphane ormanlarında incelemelerde bulundu

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sorumluluk sahasında bulunan Gediz ve Şaphane ormanlarında 2020 yılında yapılan üretim çalışmalarını denetledi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Kocadağ Orman İşletme Şefliğinin 2020 yılı karaçam tohumlama kesimi çalışmaları kapsamında dikili satış yöntemiyle kesimi bitirilen ve toprak işlemesi hazırlığında olan 129 nolu bölme ile henüz kesim aşamasında olan 155 nolu bölmesinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Hasan Keskin; kesim çalışmaları ve toprak işlemesinin nasıl yapılacağı konusunda İşletme Müdürü ve İşletme Şefinden bilgiler alarak, dikkat edilmesi gereken hususlarda gereken uyarılarda bulundu.

Şaphane Orman İşletme Şefliği 41 ve 42 nolu bölmelerde yapılan bakım kesimi çalışmalarını da yerinde gören Keskin; üretim işçilerinin karşılaştığı sorunlar ve güçlükleri dinledi ve iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinerek, alınması gereken önlemlere uyulmasını ve kaza riskinin en az seviyeye indirilmesi için dikkat edilmesini söyledi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin daha sonra ihale ile yaptırılan Şaphane Orman İşletme Şefliği 411 kod nolu Beşoluk Pınarı ve Aşar Tepesi yeni yol yapımı çalışmalarını inceledi. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Orman İşletme Şeflerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bölge Müdürü Keskin, kolaylıklar dileyerek, Gediz’den ayrıldı.

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