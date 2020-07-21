DPÜ’lü öğrencileri, 'YuSi uygulaması Teknofest 2020’de finale kaldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri Sıla Özyeşil ve Ebrar Tepeciklioğlu’nun görme engelliler için yürüttüğü çalışmaların sonucunda ortaya çıkardığı YuSi adlı uygulama Teknofest 2020’de finale kalarak destek almaya hak kazandı.

Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören Endüstri programı yüksek lisans öğrencisi Sıla Özyeşil ile Bilgisayar Mühendisliği programı yüksek lisans öğrencisi Ebrar Tepeciklioğlu’nun çalışmalarıyla hazırladıkları YuSi adlı mobil uygulama metin okuma, para tanıma, sosyal medya ve acil durum gibi menülerle görme engellilerin sosyal hayatını kolaylaştıracak pek çok özelliğe sahip. Projede öğrencilerin oluşturduğu YuSi takımının danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Aydın ve Arş. Gör. Nagihan Yağmur yürütüyor.

YuSi ile yarışmanın 3. değerlendirme aşaması olan Proje Detay Raporu sıralamasında Türkiye genelinde ilk 25 takım içerisinde yer alarak finale kalan öğrenciler maddi destek almaya da hak kazandılar. Öğrenciler yürüttükleri projeyle 2227 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest 2020’de üniversiteyi temsil edecekler. Öğrenciler 2019 yılında Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlediği etkinlikte dijital uygulamalarını ‘Başarı Örneği’ olarak sunmuşlardı.

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