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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

İHA

Kütahya'da, kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtıp dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Kütahya Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Kütahya'da, kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtıp dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak “engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım” gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır.Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu gibi isteklere kesinlikle itibar etmeyip, ivedi şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak emniyet birimlerimize ihbarda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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