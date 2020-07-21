Başkan İbrahim Burkay: "Birlikte kalkınacağız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç’a gönderdiği yazıda, "Birlikte bölgenin ve ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklindeki bildirimi, KUTSO tarafından memnuniyetle karşılandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın, KUTSO Başkanı İsmet Özotraç’a gönderdiği yazıda, “Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmaların yakından takip edildiği, bölge yatırımcıları için sağlanan imkanları da üyeleri ile paylaşmaya devam ettikleri bildirilmiş, 'yatırım imkanlarının geliştirilerek, bölgenin ve ülkenin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini geliştirecek her projede KUTSO’nun çalışmalarının desteklenmeye devam edileceği' belirtilmiştir. Ayrıca, iki komşu ve kardeş kentin iş dünyası temsilcileri olarak, ortak hedefler doğrultusunda sergilenecek örnek tavırla, bölgenin ve ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceği” ifadelerini kullandı.

Özotraç, Burkay'a teşekkür ederek, iki komşu ilin ortak hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

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