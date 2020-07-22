Kaymakamlık: Arsenikli su sorunu çözüldü

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Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı, İğdeköy'deki vatandaşların kullandığı suda arsenik değerlerinin yüksek çıktığı yönündeki iddiaların araştırıldığını ve yaşanan problemin giderildiğini duyurdu.

Konu üzerine bir basın açıklaması yapan Emet Kaymakamlığı, ''İğdeköy'de su sorununun çözüldü, köye sağlıklı içme suyu verildi.Konu üzerine ihmali görülenlere ise gerekli soruşturma başlatıldı'' ifadelerine yer verdi.

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