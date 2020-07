DPÜ, YÖK’ün Sanal Fuarı’nda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Türk Üniversitelerini yurt dışında tanıtmak için düzenlediği Study in Turkey YÖK Sanal Fuarında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunun Türk üniversitelerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlediği ve 3 gün sürecek fuarda Hall 5’de yer alan DPÜ’ye yurt dışında yaşayan ve Dumlupınar Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrencilerden gelen sorular, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin akademik ve idari personelleri tarafından anında yanıtlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, Çin'in Vuhan kentinde başlayıp oradan bütün dünyaya yayılan Covid19 küresel salgınının, eğitim alanı da dahil hayata dair her alanı derinden etkilediğini söyledi

Ünsal, “ Yükseköğretim sistemimizi bu salgınının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla YÖK tarafından 2022 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye saatiyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında küresel ölçekte "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” düzenleniyor. Üniversitemizin de katıldığı Sanal Fuar Üniversitemizde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Üniversitemiz adına Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Güzel Sanatlar Fakültesinin desteği ile görselleri hazırlanan fuar 22 Temmuz 2020 tarihine kadar uluslararası öğrencilerin ziyaretine açık olacak” dedi.



“Fuara katılımın çok yüksek”



Fuara katılımın çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, “Üniversitemizi Türkiye’de öğrenim görmek isteyen 142 ülkeden gençlere ve ailelerine en iyi şekilde tanıtmak amacındayız. Fuarın Üniversitemiz ve ülkemiz adına çok yararlı geçtiğini umuyoruz. Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üç gün boyunca uluslararası öğrencilerden gelecek her türlü soruya cevap vereceğiz ve Üniversitemizi en güzel şekilde temsil ederek sürece katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

