Uşak Valisi Funda Kocabıyık’tan Kütahya'da

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Valisi Ali Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık günün anısına şeref defterini imzaladı.

Vali Kocabıyık’ı Kütahya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, ilin tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri hakkında bilgiler verdi.

İki şehir arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü ziyaret bölgedeki yatırım ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

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