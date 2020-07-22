Kaymakam Önder’e veda ziyareti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde görev yapan gazeteciler, yaklaşık 3 yıldır ilçe Kaymakamlığı yapan Muhammet Önder’e veda ziyaretinde bulundular.

Gediz ilçesine Kaymakam olarak yaklaşık üç yıl önce atanan ve yaptığı projeler ile Gediz halkının takdirini toplayan Muhammet Önder Gaziantep’teki yeni görevi için ilçeden ayrıldı. Görev yaptığı süre boyunca ilçe halkı tarafından çok sevilen, dinamik ve çalışkan Kaymakamı Muhammet Önder’e ilçede görev haber ajanslarının muhabirleri Recep Baysal, Yaşar Yıldız ve Yenigediz Gazetesi adına Avukat Mustafa Mert ziyaret ederek ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Gaziantep'teki görevi için Salı günü ilçeden ayrılan Kaymakam Muhammet Önder, "Yaklaşık 3 yıldır İlçede görev yaptım. Görev yaptığım sürede Gediz halkından çok memnun kaldım. Görev yaptığım süre içinde birçok tatlı, acı hatıralarımız oldu. Özellikle siz basın mensupları ile birçok yerde kamu görevini birlikte yaptık. Gediz'de görev yapan basın mensuplarından çok memnun kaldım hepinize teşekkür ediyorum. Bu zaman zarfında sizlerin desteği ile ilçemizin tanıtılması konusunda her zaman birlikte hareket ederek tanıtımı sağladık. Sizlerin desteği ile Murat Dağı’nı tüm Türkiye'ye tanıtıp turizme katkı sağlamak için ön adımları birlikte attık. Gediz sizler ile güzel" dedi.

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