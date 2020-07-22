Gediz’de AFAD ve itfaiyeden tatbikat

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, AFAD ekipleri tarafından Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline, Trafik Kazalarına Müdahale ve Kurtarma eğitimi verildi.

Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleşen eğitim ve tatbikatta Arama Kurtarma Teknisyenleri, İtfaiye personeli ve AFAD ekipleri katıldı. Eğitim ve tatbikatta; olası trafik kazaları kurtarmasında Arama Kurtarma ekipleri İtfaiye ekipleri ile birlikte olaya intikal çalışması, trafik kazalarında kazazedeye ilk müdahale aşamaları, olay yerinde konuşlanması ve olaya etkin, hızlı müdahale kapasiteleri geliştirilmesiyle yapılan eğitim ve tatbikat başarı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.