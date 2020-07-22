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Motosiklet hırsızları yakalandı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler yakalandı.

Motosiklet hırsızları yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler yakalandı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Çevrede yapılan kamera kaydı incelemeleri ile 4 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri olduğu tespit edilen T.K. (17), Ü.C. (17) ve A.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve A.C. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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