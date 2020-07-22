Motosiklet hırsızları yakalandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet çalan şüpheliler yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Çevrede yapılan kamera kaydı incelemeleri ile 4 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri olduğu tespit edilen T.K. (17), Ü.C. (17) ve A.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve A.C. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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