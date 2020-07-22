Gediz’de ücretsiz kurban poşeti dağıtıldı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla her yıl olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz kurban poşeti dağıtıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak açıklamasında; “Kurban Bayramı'nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kurban poşeti dağıtıyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın şimdiden Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.