MHP'de yeni başkan Ayhan Toy

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevine Ayhan Toy atandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın tarafından kabul edilen Ayhan Toy, yeni vazifesine başladı.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı bir süre önce kapatılmıştı.

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