Kütahya'nın Emet ilçesinde Karaderili Şirketler Grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Emet Termal Resort ve Spa Otel'e, 'Güvenli turizm sertifikası' verildi.

6 Haziran itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirten Otel Müdürü Ramazan Sezer, ''Salgın sürecinin başından bu yana tesiste tüm önlemleri üst seviyede uyguluyoruz. Hijyen ve güvenliği ön planda tutuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip Güvenli Turizm Sertifikasını almaya hak kazandık. Bunun haklı gururunu yaşamaktayız. Otelimizde tüm odalarımızda temizlik işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında yapılmakta. Oda temizliklerinde her alan için ayrı bir bez kullanılmaktadır. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebiliyor" diye konuştu.



"Bayram öncesi doluluk oranı yüzde 65"

Tesise girişte temassız ateş ölçümü yapıldığını belirten Sezer, ''Yemek ve toplantı salonları ile lobi ve resepsiyon alanının sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı. Otel bünyesindeki tüm departman çalışanlarımıza hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri konusunda eğitimler verildi. Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki pencereler günlük temizlik ve dezenfektasyon sırasında açılarak temizlik sonrasında en az bir saat havalandırılıyor. Eğitimli ve hijyen sertifikalı personellerimiz maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken yüzde 65 doluluk oranını yakalamış durumdayız. Bayrama kadar yüzde 80 doluluk oranını hedefliyoruz. Bütün misafirlerimizi güvenli bir tatil için Emet Termal Otel'e bekliyoruz'' dedi.

Müdür Ramazan Sezer, ''Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebiliyor'' ifadelerini kullandı.

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