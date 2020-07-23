Rektör Uysal, TÖMER öğrenci buluşmalarına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 20192020 akademik yılında 9 ay süren eğitimin sonucunda Türkçe kurslarını tamamlayarak C1 düzeyi sertifika almaya hak kazanan öğrenciler için düzenlenen yemeğe Rektör Kazım Uysal da katıldı.

Bedesten yemekhanesinde gerçekleşen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu ve öğrenciler katıldı.





“Başladığımız çalışmayı burada olduğunuz süreyle sınırlı görmeyin”





İlki gerçekleştirilen buluşmada Rektör Kazım Uysal konuşmasında öğrencilerin 9 ay gibi kısa bir sürede akıcı bir Türkçe konuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi,” Sizlerin ülkemize, üniversitemize gelerek önce Türkçe öğrenmesi daha sonra üniversitemiz fakültelerinde eğitim alarak ülkenize dönmesi hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Sizler ülkelerinize hizmet ederken bizlerin fahri temsilcisi olacaksınız. Birlikte başladığımız bu çalışmayı burada olduğunuz süre ile sınırlı görmeyin. Ömrümüzün sonuna kadar bizler bu birlikteliğin meyvelerini toplamaya devam edeceğiz. Ülkeniz ile Türkiye arasında var olan ilişkilerin ilerletilmesinde, daha iyi ilişkilerin kurulmasında sizler de rol alacaksınız. Ancak bu şekilde burada aldığınız eğitimin hakkını vermiş olacaksınız. Bizler sizleri ülkemizde, şehrimizde ve üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerle başlayan bu yürüyüş artarak devam edecek” dedi.



“Bu yıl için hedefimiz 5 bin öğrenciyi üniversitemizde ağırlamak”



Bu yıl için hedeflerinin 5 bin öğrenciyi üniversitede ağırlamak olduğunu belirten Uysal,” Yeni gelen öğrencilerimize örnek olarak, yardımcı olarak onların buraya uyum sağlamalarında size önemli görevler düşüyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bundan sonraki gerek eğitim öğretim hayatınızda gerekse iş hayatınızda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

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