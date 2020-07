Rektör Uysal: “Niyetimiz halis, motivasyon kaynağımız da medeniyetimiz ve kültürümüz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yönetimi tarafından Kütahya Tasarım Teknokent’te şirketi bulunan girişimciler için düzenlen tanışma toplantısında konuşan Rektör Kazım Uysal,” Niyetimiz halis, motivasyon kaynağımız da medeniyetimiz ve kültürümüz” dedi.

Bedesten’de düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TTO ve Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Teknokent’te şirketi bulunan girişimciler katıldı.



“Bu göreve Kütahya’ya hizmet etmek için geldik”



Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Prof. Dr. Ersan Öz, katılımcılara teşekkür ederek bu gibi toplantıların artarak devam edeceğini kaydetti ve şunları söyledi,” Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’ın bizi bu göreve layık görmesinden ve bugün tanışmamız için bu etkinliği düzenlemesinden dolayı hem kendisine hem de Üniversite yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu göreve isim yapmak ve kendi adımızı duyurmak için değil, Kütahya’ya ve Üniversitemize hizmet etmek için geldik. Bunu gerçekleştirmek için sürekli olarak iletişimde kalmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben çalışmalarınız sırasında sizlerle sıkça bir araya geleceğimi, beni sıkça göreceğinizi şimdiden duyurmak istiyorum. Buradaki tüm arkadaşlarımız ‘Hocamız bu projede sürekli yanımızdaydı’ dedirtecek kadar sık buluşacağız” dedi.



“Teknokentle alakalı önümüzde çeşitli sorunlar var”



Teknokentle alakalı önlerinde çeşitli sorunlar olduğuna vurgu yapan Öz,” Bunları çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Müdür yardımcılığı görevine Doç. Dr. Fatih Şen hocamızı atadım. Kendisinin kurumumuza katkısının çok olacağını ve bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine gönülden inanıyorum. Ankara nezdinde çalışmalarımız olacak. Attığımız her adımda Rektör hocamızdan, Hasan Göçmez hocamızdan ve Genel Sekreterimiz Atilla Batur hocamızdan da büyük destekler aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Personel ve demirbaş eksiklerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Sizlerden gelecek önerilere de açık olduğumuzu bilmenizi isterim. Şu anda kasamızda çok büyük projeler gerçekleştirecek miktarda paramız olmasa da ticareti bilenler için bu bir sorun değildir. Bir anonim şirket olarak burada yaptığımız ticari faaliyetler sürdükçe her zaman birikimimizi arttıracak çalışmalar olacaktır. Ancak bizim Teknokentte ilk amacımız ticaret değil, ArGe, üretim ve yenilik projeleridir ve bu çalışmalarla ülkemize, bölgeye ve Kütahya’ya katkı sunmaktır. Çevre Teknokentlerle olan bağlantılarımızla ortak projeler yapmayı planlıyoruz. Saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimizle planladığımız bir sonraki toplantıya kadar sayımızın daha da artmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



“Başarısız olursak bu kusur yönetimindir, bizlerindir”



Daha sonra söz alan Rektör Kazım Uysal ise Kütahya Tasarım Teknokent’in uzun bir aradan sonra faaliyete geçecek olmasından bahsederek, “2009 yılında kurulan ancak faaliyete geçmemiş bir Teknokentten söz ediyoruz. Bu Kütahya’nın ya da sizlerin değil yönetimin kusurudur maalesef. Kimse kusura bakmasın. Sözü eğip bükmeye gerek yok. Bu çok net, başarılı olursak bu başarı hepimizindir. Başarısız olursak bu kusur yönetimindir, bizlerindir” dedi.

Göreve geldikten sonra Teknokent’le ilgili çalışma yapmak için önce var olan yapıyı anlamaya çalıştıklarını söyleyen Rektör Uysal, “Bugüne kadar Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer hocamızla çalıştık. Emekli olup kenara çekilebilecekken bu işlere bu denli destek verebilecek çok kimse yoktur. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak salgın döneminde hocamızın evden çıkamaması nedeniyle yönetimde zorunlu bir değişikliğe gittik ve bu işe layık olduğunu düşündüğümüz Prof. Dr. Ersan Öz’ü DPÜ Tasarım Teknokent Müdürlüğüne atadık. Ersan Hocamız herkesin yapabileceği bir işte değil zor olan, sıkıntıları olan bir alanda görev almayı istedi. Zora talip olması nedeniyle kendisini takdir ediyorum. Kendisini bu göreve layık bulmamızın nedeni de budur” şeklinde konuştu.



“Başarı, istişare mekanizmalarını işletmekten geçiyor”



Teknokentte yürütülen çalışmaların başarıya ulaşacağına inandığını ifade eden Uysal şöyle devam etti, “Çünkü niyetimiz halis, motivasyon kaynağımız da medeniyetimiz ve kültürümüz. Biz ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa en faydalı olandır’ diyen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ve Müslümanları tarif ederken ‘Onlar aralarında istişare ederler’ buyuran Kur’anı Kerim’in izini takip ediyoruz. Bu toplantı sadece bir kahvaltı değil bir istişare toplantısıdır. Sizler kendi içinizde de bu istişare sistemini kuracaksınız. Eminim ki, ‘Ben bilirim’ havasına girmeden istişare mekanizmalarını devreye sokarsak başarılı olacağız. İstişare olduğu yerde fikir birliği vardır. Herkesin katkısı vardır ve Allah’ın da orada inayeti vardır. Biz burada çok başarılı işlerde bulunacağız. Ancak diyelim ki, aksi oldu ve başarısız olduk. Yine de sizin toplum için üretmek amacıyla attığınız her adım esasında bir ibadettir. İnsanlığın faydasına üreten herkesin emeği ve çalışması ibadettir. Kendi yapacağınız çalışmalara ek olarak Teknokentte çalışma yapabilecek girişimcileri de buraya çekmek için de gayret göstermeniz, başta Kütahya ve Üniversitemiz olmak üzere hepimiz için faydalı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Uysal’ın ardından söz alan rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Teknokentte yürütülen çalışmalar ve yeni dönemdeki projelerden söz ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.