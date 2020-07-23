Başkan Çalışkan, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına bizzat katılıyor

"O kurnadan bu kurnaya"

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Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet Meydanında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, çalışmalara bizzat kendisine de katılıyor.

Cumhuriyet Meydanında belediye işçilerince sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fatih Çalışkan bu ziyaretleri esnasında bazen antik parke taşı döşeme çalışmasına yardım ederken, bazen de peyzaj bitkilerinin dikimine yardımcı oluyor.

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