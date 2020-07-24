Dumlupınar pazarında Korona virüs tedbirleri

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda İlçe Emniyet Amirliği, Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince pazaryeri esnafı temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Köylümüz ürettiği ürünü artık pazara indirebiliyor. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız gelebiliyor. Biz tüm tedbirleri Emniyet Amirliği, Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizle almaya devam ediyoruz. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen gitmesini nasip etsin'' ifadelerini kullandı. Pazar esnafı ve vatandaşlar bu konularda bilgilendirildi ve uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.