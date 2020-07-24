Kütahya Tasarım Teknokent’ten Ar-Ge Portalı eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. ve DPÜ Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi ile ortaklaşa düzenlediği ArGe Portalı eğitimine ev sahipliği yaptı.
Rektörlük Kırmızı Salon'unda yapılan SektörSoft Yazılım Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ömür Tombul'un konuşmacı olarak katıldığı eğitime, Kütahya Tasarım Teknokent Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Şen ve Teknokentte yer alan girişimci firmaların temsilcileri katıldı.
ArGe Portalı eğitiminde konuşan Ömür Tombul, ilk olarak teknokent ve teknoparkların yasal dayanağı olan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile mevzuattaki yeniliklerden söz ederek katılımcıları konu hakkında bilgilendirdi. Eğitimin ikinci bölümünde ise ArGe Portalı yazılımının kullanımı hakkında bilgileri uygulamalı olarak aktaran Tombul, etkinliğin sonunda katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.