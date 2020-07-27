Şaphane'de asfalt çalışması

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Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde, 4 kilometrelik asfalt çalışmasının başladığı bildirildi.

Özellikle yağışlı havalarda ulaşım güçlüğü çekilen köy yolunda yapılan sıcak asfalt çalışması köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Gaipler köyümüzün 4 kilometrelik asfalt kaplama çalışmaları başladı. Anayol ile Gaipler köyü meydanına kadar yaklaşık 4 kilometrelik yol asfaltla kaplanıyor. Köy yollarımızın sıcak asfalt ile kaplanmasını sağlayan Hükümetimize, milletvekillerimize, valimize, il başkanımıza, il genel meclis başkanımıza ve İl genel meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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