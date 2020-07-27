Hisarcık’ta kurbanlık satışları durgun

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışları geçen yıla oranla durgun geçiyor.
Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulan son kurbanlık satış noktasında canlılık görülmezken, fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 1015 oranında bir artış gözleniyor. Pazarda küçükbaş hayvan 1,5 2 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 1020 bin lira arasında satılıyor.
Korona virüs (Covid19) salgınının kurban satışlarını olumsuz etkilediğini belirten besiciler, kurbanlık satış noktasında kurbanlık bakmaya gelen müşteri olmasına rağmen bekledikleri satışın gerçekleşmediğinden dert yandılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.