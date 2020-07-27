Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Abdullah Dursun ve yanındaki Ayşe Dursun yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Abdullah Dursun yönetimindeki 43 HN 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Abdullah Dursun ile yanındaki Ayşe Dursun yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-07-27 18:08:09
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