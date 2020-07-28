Geçimlerini tütüncülükle sağlıyorlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü, Türkiye'nin en kaliteli tütün üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olduğunu bildirildi.

Topraklarında çok verimli ve kaliteli tütün yetişen Hasanlar köyü tütün alımlarında tütün tüccarlarının tercih ettiği köy haline geldi.

Önceki yıllarda köylülerin büyük bir bölümünün yöreye has kaliteli tütün yetiştiriciliği yapması nedeniyle köylerinin 'Tütünkent' olarak anıldığını söyleyen 28 yıllık tütün üreticisi Orhan Bülbül, ”Köyümüzde yaklaşık 60 hane tütüncülükle geçimini sağlıyor. Tütün üretimi 45 ay süren çok zahmetli ve zor bir süreçtir. Bu zaman zarfında kırıp şişlere dizdiğimiz tütünleri daha sonra ipe dizip sopalara bağlayarak seralarda kurutuyoruz. Kasım ayında ise köyümüze gelen tüccarlar sınıflarına göre ayırarak fiyat tespit ederek alımı gerçekleştirirler. Yöremizde yetişen tütünün yanıcı özelliği fazladır. Ayrıca üretim aşamalarında temizlik kurallarına uyulması tütünün kalitesini arttırmaktadır. Bu nedenle tütün alıcısı tüccarlar bizim yörenin tütününü tercih etmektedirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.