Aizanoi Antik Kenti'ne ziyaretçi akını

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Aizanoi Antik Kenti ziyareti için gelen vatandaşlarımız maskesiz olarak asla içeriye alınmamaktadır. Ayrıca girişte güvenlik görevlilerimiz tarafından ateş ölçümü yapılıyor ve girişte bulunan dezenfekte ürünü kullanarak içeri alınmaktadırlar. Antik kentte bulunan Zeus Tapınağı alt katına, alınan karar gereği bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmıyor. Bayram boyunca tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Çavdarhisar ilçemizde bulunan bu tarihi güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.

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