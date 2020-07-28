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DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri için sözleşme imzalandı

İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bu yıl açılan Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrencilerinin faydalanması için, özel bir şirket ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç arasında sözleşme imzalandı.

DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri için sözleşme imzalandı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bu yıl açılan Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrencilerinin faydalanması için, özel bir şirket ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç arasında sözleşme imzalandı.
Dunlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda açılan alternatif Enerji Sistemleri Teknolojisi Bölümü öğrencileri için memleketimizin köklü enerji üretici firmalarımdan Aydem Enerji firması ile sözleşme ve protokoller imzaladık.
Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gözçmez’in hazır bulunduğu toplantıda Aydem Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha'ya, yoğun çabalarından dolayı Prof .Dr.Mustafa Aydın'a Prof.Dr.Hasan Gözçmez’e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu sözleşme ile öğrencilerimiz için staj yapma,10 öğrencimize burs okulumuza laboratuvar, öğrencilerimizin istihdamı konusunda anlaşma sağlandı. Öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olsun'' dedi.

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