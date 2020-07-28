Vali Çelik, Aslanapa'da Yasin Özer’in cenaze namazına katıldı

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Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden, Hüsnü Kişioğlu Ortaokulunda yardımcı hizmetler görevlisi Yasin Özer, Kütahya Valisi Ali Çelik'inde katıldığı cenaze merasimiyle ebediyete uğurlandı.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 43 yaşındaki Yasin Özer’in cenaze namazı Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kılındı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, bazı daire müdürleri, ilçe protokol üyeleri ile Yasin Özer’in yakınları katıldı.

Özer’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Vali Çelik, Özer’in ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

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