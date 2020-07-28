Motivasyon otobüsünde engelli öğrenci eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Eynal Kaplıcaları’nda engellilere yönelik özel eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Simav ilçesinde yaşayan Cerebral Palsy hastası 17 yaşındaki Funda Sarıca ile Morquia (MPS IV A) hastası 27 yaşındaki Sevgi Feyza Fidan için ‘Motivasyon otobüsü’nde özel eğitim etkinliği düzenlendi. Projenin yürütücüsü Armağan tarafından Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Funda Sarıca’nın annesi Gümran Sarıca, babası Ahmet Sarıca ile, Sevgi Feyza Fidan’ın annesi Habibe Fidan ve babası Zekeriya Fidan da katıldı.

‘Motivasyon otobüsü projesi’ ile dezavantajlı gruplardaki özel öğrencilerle, kırsal kesimlerdeki çocuklara yönelik motivasyon çalışmalarıyla Kütahya ilinin yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitimler verildiği belirtildi.

Termal Kent Simav’ın Eynal Kaplıcaları’na ‘Motivasyon otobüsü’ ile getirilen engelli öğrenciler, Avusturya’da bulunan Dr. Ece Gaffaroğulları ile telekonferans yoluyla iletişim kurdular.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi(DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, pandemi sebebiyle uzun bir süre ara verilen motivasyon eğitimlerine yeniden başladıklarını belirtti. Armağan, “Engelli iki kız arkadaşımızı evlerinden aldık, Simav’ın doğal güzellikleriyle ünlü cennet gibi bir köşesi olan Eynal Kaplıcaları’nda ‘Motivasyon otobüsü’ projesini devam ettiriyoruz. Bugün iki engelli kardeşimiz, iletişimle ilgili temel eğitimlerini aldılar, özgüvenle geleceğe daha iyi bakabiliyorlar. Sürprizlerle eğitimlerimizi tamamladık. ‘Motivasyon otobüsü’ yollarda olmaya devam edecek” dedi.

Sevgi Feyza Fidan’ın babası Zekeriya Fidan, Eynal Kaplıcaları’ndaki motivasyon eğitiminden kızının çok mutlu olduğunu belirterek farklı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Morquia (MPS IV A) hastası Sevgi Feyza Fidan, çok mutlu olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Funda Sarıca’nın Annesi Gümran Sarıca, çok değişik bir gün yaşadıklarını belirterek, kızının bugün ikinci hayalinin gerçekleştiğini ifade etti.

Cerebral Palsy hastası Funda Sarıca, “Bugün motivasyon otobüsünün misafiri olduk, önce hayallerimizi uçurduk, sonra bir balonun içine streslerimizi doldurup patlattık ve stresten kurtulduk. Bu eğitime vesile olanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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