"Daha dün gibi..."

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Kütahya İl Jandarma Komutanı değişti. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Yaklaşık 1 yıldır Kütahya İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Mustafa Çekiç'in yeni görev yeri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Albay Kırbaç'ın önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlayacağı belirtildi.

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