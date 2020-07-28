Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı 



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da, Bursa'dan yolcu olarak bindiği takside 350 gram bonzai ile yakalanan kadın, polis tarafaından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Bursa'dan gelen bir taksiyi takibe aldı. Kent merkezinde tespit edilen taksi kısa süreli takibin ardından ekip otosuyla önü kesilerek durduruldu. Takside yolcu olarak bulunan ve daha önceden 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kaydı olduğu belirlenen F.A. isimli kadın gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan detaylı aramada, taksinin arka koltuğuna poşet içerisine gizlenmiş 350 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili polise, "Bu poşet benim değil. İsmini şu an hatırlayamadığım erkek arkadaşımın yanından dönüyorum" diye açıklama yapan F.A.'nın, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-07-28 13:05:11



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