Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden meslek edindirme kursları

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyelerinden oluşan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, suça karışan kişilerin toplumsal yaşama uyumunu arttırarak ceza infaz kurumu sonrası sosyal yaşama adapte olabilmeleri ve yükümlülerin üretime yönlendirilerek sağlıklı bir iş gücü oluşturulması için çeşitli kurslar düzenleniyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Kütahya Ticaret Borsası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı işbirliğinde, “Yeni Bir Meslek Yeni Bir Umut” projesi kapsamında düzenlenen 600 saatlik CNC Tezgahları ve Programları Kursunu başarı ile bitiren denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege ve Denetimli Serbestlik Öğretmeni Halil Sezer tarafından teslim edildi

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