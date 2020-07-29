Ağaç budarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

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"Daha dün gibi..."

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde bir kişi, ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yıldıray Kurt, Kütahya Şehiryolu mevkisinde budama yapmak için kavak ağacına çıktı. Budamak için kestiği dalın yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Yıldıray Kurt, elektrik akımına kapıldı. Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla alakalı çalışma başlattı.

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