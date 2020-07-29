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Rektör Uysal’dan Teknokent’e ve Güral’a ziyaret

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, açılışı için çalışmaların hızla sürdüğü Dumlupınar Teknokent'e ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral'a ziyaretlerde bulundu.

Rektör Uysal’dan Teknokent’e ve Güral’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, açılışı için çalışmaların hızla sürdüğü Dumlupınar Teknokent’e ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral’a ziyaretlerde bulundu.
Dumlupınar Teknokent'te son haftalarda hızlanan çalışmaları yerinde görmek isteyen Rektör Kazım Uysal, burada Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Şen tarafından karşılandı.
Ziyarette devam eden çalışmalar hakkında Prof. Dr. Ersan Öz’den bilgiler alan ve Teknokent firmalarından bazılarını da ziyaret eden Rektör Uysal, ArGe ve proje çalışmalarıyla ülke ekonomisine hep birlikte katkıda bulunacaklarını, Teknokentin hızla yükselerek hak ettiği noktaya geleceğini söyledi.
Uysal, ziyaret ettiği firmaların yetkililerinden de bu amaç için çok çalışacakları konusunda söz aldı.
Rektör Kazım Uysal, Teknokent ziyaretinin ardından Prof. Dr. Ersan Öz ile birlikte Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve NG Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral’a bir ziyarette bulundu.
Şehir, bölge ve ülke ekonomisinin yanında Dumlupınar Teknokent’in de konuşulduğu sohbette, Teknokentle ilgili görüşlerini ifade eden Nafi Güral, eğitime yönelik her konuda üniversitenin yanında olduklarını belirterek, Dumlupınar Teknokent konusunda da üniversiteye destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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