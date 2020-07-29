Çiftlere özel nikah mekanı

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğü'nde resmi nikahların kıyılacağı özel bir mekan oluşturulduğu bildirdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Resmi nikah kıyma yetkisi ile birlikte vatandaşlarımızın tercih ettiği kurumlardan birisi de müftülüklerdir. İl Müftülüğümüzde oluşturduğumuz yeni mekanımızda Kütahya’lı çiftlerin nikahlarını daha özel mekanımızda kıyıyoruz.Müftülükler olarak , halkımızın üzüntüsü ve sevincinde her zaman ve her yerde onlarla beraberiz; doğduğunda, evlendiğinde, öldüğünde. Dinimiz aile hayatının kuruluşuna çok önem verir. Özellikle son yıllarda boşanmanın arttığı , aile içi şiddetin aile hayatımızı cehenneme çevirdiği , aile hukuku , karıkoca hakları , çocuk hakları , hısımlık ve akrabalık ilişkileri konusunda farkındalık oluşturacak mesajlara ihtiyaç var. Müftülerimize nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile birlikte din hizmeti veren kişiler için , hayattan kopuşu ifade eden ölü yıkayıcısı imajı yerine, diri yıkayan , toplumsal hayatımızın temeli olan aile hayatının kuruluşunda resmi nikah kıyma görevini onurla yerine getirmektedir. Bu tür meclislerde aile hukukumuzun konuşulması , dini ve medeni sorumluluklar açısından olaya bakılması , hurafelerden arındırılmış bir din algısına hizmet etmesi açısından faydalı olmaktadır" diye konuştu.

Müftü Demirtaş , Kütahya Müftülük Külliyesi bittiğinde ise daha kapsamlı ve daha güzel bir nikah salonunu oluşturulacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.