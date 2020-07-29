Vatandaşları dinledi

"Daha dün gibi..."

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Kütahya Valisi Ali Çelik; istek, şikâyet, önerileri dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı’na; Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların istek ve arzularını dinleyen Vali Çelik sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat vererek konuların takipçisi olacağını söyledi.

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