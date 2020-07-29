DPÜ ile Kütahya Müzesi Arasında Staj Protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Müze Müdürlüğü arasında Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin stajları konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Seyitömer'de düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Müzesi Müdürü Serdar Ünan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya Güzel Sanatlar MYO Doç. Dr. Eda Taşçı, Üniversitenin akademik ve idari personelleri ile Kütahya Müzesi temsilcileri katıldı.

Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Müzesi arasında imzalanan protokole göre Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda bulunan ve başta Mimari Restorasyon olmak üzere tüm programların öğrencileri zorunlu stajlarını Kütahya Müzesi bünyesinde yapabilecekler.

Atılan imzaların ardından Rektör Uysal ve Müdür Ünan, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dilediler. Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Taşçı ile Öğr. Gör. Mülkiye Kerkük, Ünan'a çini tabak ve tablo hediye ettiler. Ünan da Rektöre arkeolojik kazılara ilişkin kitap sundu.

Törenin ardından Müze Müdürü Ünan, Seyitömer Arkeolojik Kazı Alanı'nda ve kazı ekibine sağlanan binada yürütülen çalışmalar ve buluntular hakkında Rektör Uysal ve beraberindeki heyete bilgiler aktardı.

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