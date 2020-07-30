Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kediye çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil devrildi, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç çevre yolu İmam Hatip Anadolu Lisesi karşısında saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Emer yönetimindeki 16 AIA 554 plakalı otomobil, İmam Hatip Lisesi karşısında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu aracı mıcıra kaptırdı. Mıcıra kapılan araç takla atarak bir bahçeye girdi. Yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan Ahmet Kağan Demir ve sürücü Kadir Emer, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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