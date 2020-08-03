Gider borusuna sıkışan yavru kedi için betonu deldiler

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da bir lisenin yemekhanesindeki gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin betonu delip, kırılmasıyla kurtarıldı.

Zafertepe Mahallesi'ndeki Ahmet Yakupoğulu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yavru kedi, gider borusuna sıkıştı. Okul görevlisi yavru kedi sesi duyarak okul içinde aramaya başladı. Sesin su gider borusu içinden geldiğini fark eden görevli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede okula gelen ekipler, yemekhane bölümündeki betonu delip, kırarak yavru kediyi kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-03 15:06:59



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