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Kendini asan kadını, astsubay kurtardı

DHA

Kendini asan kadını, astsubay kurtardı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesinde, kendisini asarak intihar girişiminde bulunan Hacer Karabulut'u (72), 2 çocuğunun çığlıklarını duyan komşusu astsubay İbrahim Erdovan, kurtardı. Karabulut, "Bir anlık buhranla hata yapmışım, hayatımı İbrahim astsubay kurtarmış. İkinci hayatımı askerimize borçluyum" derken, astsubay Erdovan, "Vatandaşlık ve askerlik görevimi yaptım" diye konuştu.
Çavdarhisar ilçesinde yaşayan ve fırında ekmek yaparak geçimini sağlayan Hacer Karabulut, geçen nisan ayında girdiği bunalım sonucu intihara kalkıştı. Kömürlükte, bağladığı ipe kendini asarak intihar girişiminde bulunan Karabulut´u gören kızı Mukadder Karabulut, çığlık atarak yardım istedi. Çavdarhisar ilçesine bağlı Örencik Jandarma Karakolu´nda görevlisi astsubay İbrahim Erdovan, çığlıkları duyup yardıma koştu. İpi keserek, Hacer Karabulut´u kurtaran Erdovan, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil'i aradı. Kısa sürede gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, bir süre psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
`YENİ HAYATIMI ASKERE BORÇLUYUM´
Hayatın değerini yeniden anladığını söyleyen Hacer Karabulut, "Bir süre önce eşimi kaybettim. Maddi manevi sıkıntıya düştüm, bunalıma girdim. Evin kadını, dışarının erkeği oldum hep. Tüm yük üzerimde olduğu için biran ne yaptığımı anlayamadım. Kendimi oraya takmışım hiç hatırlamıyorum. Sonra hastaneye kaldırmışlar, ertesi gün gözümü açtım, orada anladım ne olduğunu. Şu an çok iyiyim. Kızım anlattı, önce oğlum Taner görmüş sonra kızım yardım isteyince İbrahim astsubay koşup gelmiş. İbrahim astsubay sayesinde kurtulmuşum. O olmasaydı belki şu an hayatta olmayacaktım. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum, bir daha denemek bile istemem" dedi.
İkinci hayatını astsubay İbrahim Erdovan´a borçlu söyleyen Karabulut, "Geçimimi topladığım odunlarla köy fırınında yaptığım ekmekleri satarak, sağlıyorum. 72 yaşındayım ve hala bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Askerimiz çok yaşasın, askerimiz olmasa ülkede yaşayamayız. Bizi onlar koruyup, kolluyorlar. Çok yardım ediyor bize askerimiz, çok yaşasınlar, astsubaylarımız çok yaşasın" ifadelerini kullandı.
'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM´
Hayatını kurtardığı Hacer Karabulut´u ziyaret eden Astsubay İbrahim Erdovan ise, "İstirahatli günümde evdeydim, karşı komşumuz olan Hacer teyzemiz intihara teşebbüs etmiş. Yardım çığlığı duydum. İpten oğlu ile birlikte kurtardık. Olaydan üç ay önce İl Jandarma Komutanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü´nün düzenlediği ilk yardım kursuna katılmıştım. Orada gördüğüm teknikleri uyguladım. Nefesi kesilmişti, nefes alması için başını geri iterek, 112´ye haber verdim. Kısa sürede geldiler. Hastaneye gönderdik, iyileşip geldi. Vatandaşlık ve askerlik görevimi yaptım. Bir asker olmaktan ziyade, her vatandaşın bu gibi durumlarda yardım edeceğini düşündüğüm için bu şekilde yardım ettim" diye konuştu.
Annesini asılı gördüğünde çığlık attığını belirten Mukadder Karabulut da "Annem bunalıma girmiş, annemi asılı gördüğümde çığlık atmaya başladım. İbrahim astsubay karşı apartmanda oturuyor. Çığlıklarımı duyarak, yardıma koştu. Kardeşimle birlikte annemi kucaklayıp, havaya kaldırdıktan sonra ipi kesip, indirdiler. İlk yardım yaparak, ambulansla hastaneye götürdüler. Ondan Allah razı olsun. Eğer koşup gelmeseydi belki annem şu anda hayatta olmayacaktı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.
JANDARMA´YA TEŞEKKÜR MEKTUBU
Hacer ve kızı Mukadder Karabulut, Jandarma Genel Komutanlığı´na bir mektup gönderdi. İbrahim Erdovan ile jandarma personeline teşekkür eden Karabulutlar, mektupta şu ifadelere yer verdi:
"Jandarmaya ve personeline çok teşekkür ediyorum. Her zaman yardım ettiğinizi gerek sosyal medyadan gerekse araçlarınızdan her zaman çok çalıştığınızı görüyorum. Allah´ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah´a emanet olun."DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-08-04 10:39:32

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