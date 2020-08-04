Dumlupınar protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İlçe protokolü, Hamurköy'lü şehit Yaşar Yıldız’ın baba ocağını ziyaret ederek, şehidin annesi Kezban Yıldız ve yakınlarının ve ilçe merkezinden Gazi Ahmet Sarıkavak ve Kıbrıs Gazisi Nafiz Sevinç’i ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Vekili Sefa Demirağ, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar katıldı.

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