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Hisarcık’ta 7 köy sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

İHA

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, içme ve kullanma suyu problemi olan 7 köyün sağlıklı içme suyuna kavuşturulacağını açıkladı.

Hisarcık’ta 7 köy sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, içme ve kullanma suyu problemi olan 7 köyün sağlıklı içme suyuna kavuşturulacağını açıkladı.
İçme ve kullanma suyunu temiz ve güvenli şekilde halka ulaştırmak noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmek için çalışma başlattıklarını söyleyen İlçe Başkanı Ali Var, ”Sağlıklı içme suyu vatandaşımızın en doğal yaşam hakkıdır. Bu nedenle insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun olarak, içme ve kullanma suyu problemi olan Halifeler, Sefaköy, Hamamköy, Beyköy, Aşağı ve Yukarı Yoncaağaç köyleri ile takibinde kaynakları ıslah edilmesi sonucunda su miktarı yeterli düzeyde olmaması durumunda Kutluhallar köyümüzü de ilave ederek halkımızı sağlıklı içme suyu ile buluşturuyoruz. Tahmini bedeli 2 Milyon 300 bin TL olan projemiz inşallah bir yıl içinde tamamlanıp halkımıza sunulacaktır. Emeği geçen eski dönem Valimiz Ömer Toraman'a, yeni Valimiz Ali Çelik’e Kaymakamımız Buğra Karadağ’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz'a belediyemize ait su kaynağını bizlerle paylaşan Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan ve İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen’e çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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