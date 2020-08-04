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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da 3 ev karantinaya alındı

İHA

Kütahya'nın Simav ilçe merkezinde 1 ev ile, iki beldede 1'er evin karantinaya alındığı bildirildi.

Simav’da 3 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçe merkezinde 1 ev ile, iki beldede 1’er evin karantinaya alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında, Simav ilçesi Hisarardı mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 1 ev, Kuşu beldesi Dere mahallesi Şehit Sabit Demirtaş sokaktaki 1 ev, Demirci beldesi Öreğler mahallesi Cumhuriyet meydanında 1 ev Korona virüs (Covid19) pozitif vaka nedeniyle karantinaya alındı. İlçe merkezi Kekliktepe mahallesindeki 1 ev ile Hisarbey köyündeki 1 evde ise karantina uygulaması kaldırıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında, ilçe genelindeki sokak düğünlerinin 14 gün süre ile yasaklandığı, ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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