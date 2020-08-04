Emet'te huzurevi inşaatı başladı

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılacak 90 kişilik huzurevi için, hafriyat çalışmaları başlandığı bildirildi.

Emet Emirahmet mevkiinde 700 metrekare arsa üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alan olarak konuşlandırılması planlanan, ikişer kişilik odalarda 90 kişinin barınmasını hedefleyen Emet huzurevinin hafriyat çalışmalrı başladı.

Emet Huzurevi yaptırma derneği başkanı Mehmet Uzun, projenin imarda onaylanmasının ardından yapımı için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Yalnız kalan vatandaşlarımızın huzurevi bünyesinde hayatlarının son demlerini rahat yaşayabilmeleri adına huzurevi yapımının önemli bir çalışma olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın düzenli bakımları, sağlık kontrollerinin yapılması, hayatı paylaşacak yeni dostlar edinmesi, kısaca ömrünün son demlerini huzurlu yaşamaları adına önemli bir boşluğu dolduran kurumlarımızdandır huzurevleri. Sosyal donatı, çevre düzenlemesi kadar, belediyemizce üzerimize düşecek her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla inşaat alanında belediyemizce hafriyat çalışmalarına başladık. Emet huzurevi yapımımıza halkımızında destek vererek sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Bu kutsal hizmette görev alan, emek veren herkese şükranlarımızı sunarken, tekrar vatandaşlarımızı bu anlamlı çalışmaya destek vermeye davet ediyorum'' dedi.

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