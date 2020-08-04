Belediyeler arası dayanışma ziyaretleri

Kütahya'nın Emet Belediyesi, komşu ilçe belediye ve başkanlarını heyet olarak ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde yerli ürün Borel tanıtılıyor.

Ziyaretlerde Eti Maden İşletmelerince üretilen yerli el dezenfekte ürünü borel tanıtımı yanısıra, Dr. Fazıl Doğan’ın Milli mücadele döneminde Emet ilçesinde yaşadıklarını anlatan anı kitabıda hediye ediliyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve Emet Belediyesi Proje Koordinatörü Umut Işık ,Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer’i makamında ziyaret ettiler.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile ile bir araya gelen Emet heyeti, pandemi sürecinde belediyelerin yaptıkları çalışmalar hakkında istişarelerde bulunurken, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ziyaret kapsamında Başkan Biçer’e, yerli dezenfekte ürünü Borel ve Dr. Fazıl Doğan’ın anıları kitabını takdim etti.

Her iki başkanda ziyaret sonrası yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, bölge halklarına hizmet adına sık sık istişarelerde bulunarak belediyeler arası işbirliğininde artırılacağını ifade ettiler.

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