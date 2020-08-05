Altıntaş'ta köy yollarına ilk kez beton asfalt

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı yol yatırım programı kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada, ''Kütahya İl Özel İdaresi bu yıl başlattığı beton yol çalışması ile bir ilke imza attı. 3 bin 480 metrelik beton yolu Altıntaş Kuyucak köyünde yaptı. Kütahya İl Özel İdaresi imkânları ile yapılan yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Ulaşımda konforun artırılması için sıcak asfalt çalışmaları köylerde de sürdürülüyor. Ayrıca 6 bin 800 metrelik Altıntaş ilçesi Alıncık sıcak asfalt yolu Kütahya İl Özel İdaresi imkânları ile tamamlandı'' ifadelerine yer verildi.

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